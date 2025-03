Ambrosini torna ad indossare la maglia del Milan: "Sempre un grande piacere"

In occasione del match di beneficenza tra le Spurs Legends ed il Milan Glorie (RIVIVI QUI IL LIVE DEL MATCH), Massimo Ambrosini è tornato ad indossare la maglia rossonera, con tanto di fascia di capitano al braccio. Arrivato al Milan nell'estate del 1995 dal Cesena, dopo un anno di prestito al Vicenza (1997/1998) il centrocampista marchigiano ha vissuto 15 gloriosi anni in quel di Milanello vincendo 4 scudetti, una Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Supercoppe Italiane, 2 Supercoppe Europee ed un Mondiale per Club FIFA, collezionando in totale 488 presenze, 36 gol e 36 assist.

In occasione della partita di ieri contro le Spurs Legends, Ambrosini è come se avesse ripercorso tutti i suoi anni al Milan, ed è per questo che non ha perso occasione per postare sui propri canali social alcune delle istantanee più belle della partita di ieri, scrivendo in didascalia: "Sempre un grande piacere".