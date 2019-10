E' terminata con il risultato di 1-1 l'amichevole a Singapore tra Brasile e Senegal: dopo il vantaggio verdeoro con Firmino, è arrivato il gol del pareggio di Diedhiou su calcio di rigore. Lucas Paquetà non è sceso in campo nemmeno un minuto ed è rimasto in panchina per tutta la partita.