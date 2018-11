Amichevole Milan-Primavera 4-0: reti di Castillejo, José Mauri e doppietta di Conti

Il Milan ha battuto la Primavera rossonera in amichevole per 4-0. Le reti della prima squadra portano la firma di Castillejo, José Mauri (su grande assist di Higuain) e Conti, autore di una doppietta. Stando a quanto riferito da Sky Sport 24, Gattuso ha schierato un 3-5-2, con Castillejo-Higuain davanti e Andrea Conti laterale di centrocampo. Il classe '94 è apparso in un buon stato di forma, ritrovando lo smalto, accelerando e dando una grande mano sul terreno di gioco.