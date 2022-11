MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Portogallo continua la sua preparazione per il Mondiale in Qatar che inizierà settimana prossima. Ed oggi la formazione di Santos ha disputato un'amichevole contro la Nigeria, terminata sul risultato di 4-0 in favore dei lusitani. Rafael Leao, esterno del Milan, non ha preso parte alla gara, restando per tutti i 90' minuti in panchina.