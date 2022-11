Amoruso: "Scudetto? Difficile che il Napoli si faccia recuperare dalle altre squadre"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com soffermandosi sulla corsa Scudetto che vede favorito il Napoli fino ad ora: “Siamo ancora nella fase in cui tutto è possibile. Non bisogna sbagliare niente e azzeccarle tutte. Ma credo sia difficile che il Napoli si faccia recuperare dalle altre squadre. Dovrebbe capitare di tutto per scalzare il Napoli".