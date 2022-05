Amoruso su Ibra: "Credo voglia far crescere questa squadra anche in Europa. Non penso smetterà"

MilanNews.it

L'ex attaccante Nicola Amoruso intervenuto in collegamento a Sky Sport 24 nella giornata di mercoledì ha commentato la notizia dell'operazione di Zlatan Ibrahimovic che starà fuori per circa 7-8 mesi: "Ho la netta sensazione che Ibra non voglia smettere. Per lui arrivare in un Milan in difficoltà e aver contribuito alla costruzione di un gruppo e di una mentalità, è stato un vero miracolo. Lo abbiamo visto poco in campo ma credo voglia far crescere ancora di più questa squadra anche in Europa. Credo lo vedremo un altro anno per aiutare i compagni e Pioli".