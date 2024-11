Ancelotti contro il suo Milan: tutti i numeri del tecnico contro i rossoneri

Dopo la vittoria sofferta ma molto importante contro il Monza, il Milan di Paulo Fonseca si prepara così alla delicata trasferta di Madrid in programma questa sera contro i Blancos degli ex Ancelotti e Brahim Diaz.

I numeri della sfida

Sarà la quinta volta di Carlo Ancelotti contro il Milan da quando lo ha allenato (2001-2009), la prima in Europa. I quattro precedenti sono stati da allenatore del Napoli (2018-2019), con il tecnico in grado di battere la sua ex squadra solo in un'occasione (2N, 1P): 3-2 casalingo nell'agosto 2018 in Serie A.