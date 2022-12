Ancelotti: "Dal Brasile non mi hanno chiamato"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Dal Brasile non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati apprezzerei. La mia posizione, comunque, è chiara: non dirò mai al Real Madrid che la mia avventura qui è finita". Lo ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con un altro Real, quello di Valladolid di cui è proprietario Ronaldo Fenomeno. Ad Ancelotti è stato poi chiesto se, dopo i Mondiali in Qatar, Lionel Messi, per tanti anni uomo simbolo del Barcellona, sia il miglior calciatore della storia. "Difficile da dire - la risposta del tecnico del Real Madrid -. Ogni epoca ha avuto i suoi grandi calciatori. Di sicuro la frase 'Messi è il migliore della storia' non uscirà dalla mia bocca. Io mi sono divertito grazie a tanti bravi calciatori, e alleno ogni giorno il Pallone d'Oro. E ho visto giocare Cruyff, Maradona...". E a proposito del Pallone d'Oro: come sta Benzema? "E' tornato dalle vacanze il 10 dicembre, e stava abbastanza bene - risponde, quasi a voler dar ragione a chi sostiene che l'attaccante avrebbe potuto essere disponibile per la Francia in Qatar a partire dagli ottavi di finale -. Ha lavorato con la squadra, e ha giocato mezzora e 45 minuti nelle amichevoli. Credo che presto mostrerà le sue qualità". Una battuta sul mercato di gennaio: "in entrata è tutto chiuso, non ci saranno acquisti - spiega Ancelotti -, perché abbiamo un'ottima 'rosa'. Le uscite non lo sappiamo, perché forse alcuni che giocano meno vorranno andarsene. In generale, rispetto al dicembre 2022 stiamo meglio". Intanto, per il futuro, è già stato preso il 16enne Endrick, nuova stella del calcio brasiliano. "E' un grande giocatore, un vero talento - dice il tecnico del Real -. Il club ha raggiunto un accordo, anche con la famiglia, per il 2024 ed è una buona notizia". (ANSA).