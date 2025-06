FOCUS MN - Dal Giappone a San Siro? Alla scoperta di Zion Suzuki, il possibile erede di Maignan

Come già riportato da diversi giorni, il Milan sembrerebbe vicino alla cessione di Mike Maignan al Chelsea. Nonostante una certa distanza tra domanda e offerta, la sensazione è che le parti possano presto trovare un accordo definitivo su una cifra di compromesso, di circa 20 milioni di euro, ma ad ora gli inglesi insistono per chiudere a 15. Prossime ore decisive per il futuro di Mike e anche per quello che sarà il suo sostituto.

Così, la dirigenza rossonera avrebbe già avviato la ricerca del sostituto. Il nome che metterebbe tutti d’accordo a Milanello è quello di Mile Svilar, attualmente alla Roma. Oltre a lui, il Diavolo starebbe valutando anche il giapponese Zion Suzuki, estremo difensore del Parma e finito anche nel mirino del Napoli. Il club emiliano lo ha acquistato dopo la promozione in Serie A, affiancandolo all’esperto Chichizola e puntando su di lui come investimento per il futuro.

Alla scoperta di Suzuki: il sushi, l'arrivo in Italia e delle qualità ancora inespresse

Suzuki, 190 cm di altezza, è il primo portiere giapponese nella storia della Serie A. Tecnicamente solido, bravo coi piedi e molto moderno. Infatti, rappresenta quello che si può definire "Il portiere del nuovo secolo", Diverso da Maignan per stile e modo di stare in porta. L'attuale capitano del Milan viene da una scuola "tedesca" Parando spesso a croce, una posizione che è nata in Bundesliga da Neuer e Ter Stegen nella quale il portiere si muove quasi come fosse un giocatore di Hockey su ghiaccio. Suzuki? No, lui è diverso, e anche la sua stazza fisica gli impone di dover parare in un modo alternativo.

Molto più agile, flessibile, meno statico rispetto ai portieri di oggi. Certo, questo porta anche a degli errori di posizionamento (spesso nelle uscite) che l'attuale portiere del Parma ha commesso nel corso del suo primo anno in Italia, ma non è tutto da bocciare, anzi. Il ragazzo è sicuramente acerbo, e probabilmente non pronto per il grande salto in una big, questo mi sento di dirlo. Ma attualmente rappresenta uno dei portieri più interessanti della Serie A: nella lista di Igli Tare per il post Maignan, c'è anche Zion Suzuki. Manchester United e altri top club europei lo seguono da tempo, e il Milan continua così a tenerlo sotto osservazione.