Leao vince la Nations League col Portogallo: i lusitani passano ai rigori!

Il Portogallo vince la UEFA Nations League 2025 e sono la prima squadra a vincere la competizione per la seconda volta. I lusitani hanno sconfitto i cugini iberici della Spagna al termine di una gara molto divertente e che si è risolta solamente ai tiri di rigore. Dopo 120 minuti il risultato recitava 2-2, con gli spagnoli in vantaggio due volte grazie a Zubimendi e Oyarzabal, ma ripresi in entrambe le occasioni prima da Nuno Mendes e poi dall'infinito Cristiano Ronaldo.

Dal dischetto i portoghesi non sbagliano, Alvaro Morata - entrato nei supplementari - fallisce il quarto e regala il match point a Ruben Neves che non può certo sprecare. Rafael Leao, partito dalla panchina dopo l'influenza che lo aveva colto nei giorni scorsi, è entrato al 75° ed è stato senza dubbio uno dei giocatori più pericolosi in campo. Leao e l'altro rossonero Joao Felix, rimasto in panchina tutta la gara, si laureano così campioni della UEFA Nations League.