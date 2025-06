Capello: "Il Milan è finito ottavo, quindi le cose da sistemare sono parecchie"

vedi letture

Il Milan esordirà nella Serie A 2025-2026 a San Siro contro la neopromossa Cremonese, ma poi dalla 5^ alla 13^ giornata affronterà tutte le prime sette in classifica del campionato appena concluso: "Un tour de force, ma con un vantaggio: i rossoneri non avranno le coppe, mentre le dirette rivali proprio in quel periodo saranno impegnate spesso e volentieri in Europa. Allegri dovrà fare un grande lavoro, il Milan ha chiuso all’8° posto, quindi le cose da sistemare sono parecchie" il pensiero di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport.

Sul fatto di non partecipare al Mondiale per Club a differenza di Juventus e Inter, l'ex tecnico rossonero ha dichiarato: "Se è un vantaggio per il Milan? In partenza non saprei. Perché potresti pure arrivare sull’onda di quello che hai preparato in America e tornare più facilmente in condizione. Sul lungo, però, un po’ di stanchezza la puoi sentire".