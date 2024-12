Ancelotti difende Mbappé: "Ha lo stesso problema di tutti"

Oggi Carlo Ancelotti si è presentato di fronte ai giornalisti in conferenza stampa per presentare la partita imminente con il Getafe. Inevitabile un cenno a Mbappè e al suo momento di crisi in merengue: “Il suo problema è quello di tutti. Dobbiamo cercare di ottenere la nostra versione migliore: la sua, la mia e quella degli altri giocatori. Il problema non è di un giocatore, ma di una squadra che non è stata in grado di avere continuità o di ottenere la sua versione migliore. La nostra idea è migliorare e fare tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. L'idea di Mbappé è la stessa degli altri. Non è un problema individuale di un giocatore che è nuovo, si sta adattando, ha segnato gol e ha partecipato al gioco d'attacco con gli assist. Può fare meglio, come tutti noi. È consapevole che deve fare meglio e ci proverà, come tutti. La partita del Liverpool si concentra su di lui perché ha sbagliato il rigore, ma molti hanno sbagliato un rigore, e dobbiamo cercare di continuare a sostenere e pensare che sia un problema collettivo".

Mbappé o Vini Jr. sulla fascia sinistra?

"Mbappé è più abituato a giocare all'interno che a sinistra e Vini Jr. al contrario, ma Vini Jr. si sta rendendo conto che dentro è molto pericoloso. Dipenderà dalle partite, e durante una partita possono cambiare posizione".

È preoccupato?

“Sono come Mbappé. Sto provando di tutto per ottenere la mia versione migliore. I risultati dicono che non ho ottenuto la mia versione migliore. Non sono felice, ma sono preoccupato per il giusto. Sono convinto che lo sistemeremo, come sempre. A livello personale sono molto felice. Lo specchio di un allenatore è la squadra. Quando non è concentrato o manca di atteggiamento, è responsabilità dell'allenatore".