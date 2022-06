Ancelotti: "Ora è tempo di riposarsi, ma non è finita qui..."

© foto di www.imagephotoagency.it

A quattro giorni dal trionfo di Parigi, Carlo Ancelotti torna a parlare tramite i social, con un messaggio rivolto ai tifosi del Real Madrid: "Ciao madridisti! Vorrei ringraziare tutti voi per questi incredibili giorni di festa, dopo una stagione indimenticabile. Vincere Supercoppa, Liga e Champions League è stato possibile solo grazie al vostro supporto incondizionato e alla generosità e al lavoro dei miei giocatori, il mio staff tecnico e tutti i membri del club. Non potevo sognare un ritorno migliore. Ma la nostra ambizione non finisce qui. Ora è tempo di riposarsi per riprendere con più forza e voglia che mai".