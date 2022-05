Anche il Borussia Dortmund si aggiunge alla corsa per Dybala

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per ora l'Inter è solo la prossima avversario sul campo di Paulo Dybala. Mercoledì, in Coppa Italia, la Joya sarà contro il club che potrebbe rappresentare il suo futuro, futuro che verrà deciso solo dopo il 22 maggio. I nerazzurri ci stanno provando, nel mentre il suo agente, Jorge Antun, è a caccia di opportunità per il suo assistito in giro per l'Europa. Una di queste, riferisce il Corriere dello Sport lo conduce al Borussia Dortmund, unico club finora ad avere presentato una proposta ufficiale. 4,5 milioni di euro l'anno e il compito di rappresentare il post-Haaland, sempre più prossimo all'approdo al Manchester City: questa l'offerta dei tedeschi per il quasi ex juventino.