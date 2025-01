Ancora il Cagliari post impresa, Ordine: "Di diverso c'è la presenza rumorosa di un nuovo condottiero"

vedi letture

Questa mattina Franco Ordine, collega giornalista, in un suo pezzo di commento sulle colonne de Il Corriere dello Sport ha ricercato analogie tra il post vittoria del Milan al Bernabeu contro il Real Madrid e quello di adesso dopo il trionfo a Riyad in Supercoppa contro Juve e Inter. C'è già un punto di contatto: la partita contro il Cagliari. Come dopo la serata memorabile spagnola, anche questa volta post impresa ci saranno i sardi: l'obiettivo è non commettere l'errore dell'altra volta in cui i rossoneri erano stati disastrosi in difesa.

Le parole di Franco Ordine: "Ci risiamo. Sabato prossimo c’è a San Siro proprio il Cagliari, occasione utile per capire se quella di Riyad è stata una “sbornia” di grande Milan oppure se è possibile immaginare la Supercoppa d’Italia conquistata come l’inizio di un nuovo capitolo. Di diverso c’è la presenza rumorosa di un nuovo condottiero sulla panchina che conosce benissimo il precedente storico e sembra riuscito nell’impresa di parlare, efficacemente, più alla testa del suo gruppo oltre che al cuore di un paio di decisivi protagonisti, Leao e Theo Hernandez per intendersi"