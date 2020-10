Ancora nessuna decisione su Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo rimanda tutto alla prossima settimana

Era attesa per oggi ma la decisione del Giudice Sportivo è stata rimandata. Come riporta 'Sky Sport', il Giudice Sportivo Mastrandrea si pronuncerà su Juventus-Napoli solo la prossima settimana. La scelta è stata quella di prendersi ancora qualche giorno per studiare le carte in maniera più approfondita. L'esito di questo match resterà quindi ancora per qualche giorno sub iudice dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso allo Juventus Stadium.