André Silva, contro lo United per decidere il proprio futuro

André Silva è stato convocato per il test amichevole di Cardiff contro il Manchester United, ma resta in vendita e quella dell'International Champions Cup diventa, per il club rossonero ma anche per il lusitano, una vetrina dalla quale cercare di trarre il meglio possibile dall'esposizione che avranno club e giocatore. Infatti, l'attaccante rossonero cerca riscatto dopo una stagione deludente in Spagna: 7 gol da agosto a settembre, 4 da ottobre a marzo, cui è seguito un infortunio di 2 mesi (che l'allenatore del Siviglia ha creduto finto). Con il Milan, il bilancio non è meno impietoso: 10 gol in 40 presenze stagionali, di cui 8 tra la qualificazione all'Europa League e i relativi gironi. E con un Diavolo che non ha intenzione di scommettere ancora sul protetto di Cristiano Ronaldo, quella contro il Manchester United può diventare per André Silva una partita chiave per attirare attenzioni su di sé e determinare il proprio futuro, lontano da Milano, da Milanello e dal manto erboso di San Siro.