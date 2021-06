ANSA - Dazn saluta Foroni e prende Ambrosini e Cattaneo da Sky

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Non solo Mourinho e Donnarumma: verso la prossima stagione, tra calcio spezzatino e nuove modalità per guardare la Serie A in tv, si accende anche il mercato dei volti televisivi, con novità previnte davanti e dietro le quinte. Un valzer partito da Dazn, che ha deciso di cambiare i suoi vertici dal punto di vista editoriale e giornalistico, rinnovando la propria struttura: saluterà infatti Marco Foroni, ormai ex direttore editoriale della piattaforma. Dazn tuttavia ha già pronta la squadra per la prossima stagione, la prima in cui trasmetterà integralmente la Serie A (con 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky ogni giornata): come consulente di lusso ci sarà Massimo Corcione, a lungo prima a Mediaset e poi a Sky dove è stato direttore di Sky Sport. Inoltre, apprende l'ANSA, dal punto di vista televisivo non mancheranno i volti noti sia nel presentare che nel commentare il calcio su Dazn. A partire dal giornalista Marco Cattaneo e dall'ex centrocampista del Milan e della nazionale Massimo Ambrosini, che saluteranno Sky per sbarcare sulla piattaforma streaming dalla prossima stagione. Non solo Dazn, però, perché i due dovrebbero essere in "condivisione" con Amazon, che da agosto trasmetterà le 16 migliori gare di Champions League del mercoledì sera. Nello studio ci saranno infatti proprio Cattaneo e Ambrosini, in una struttura che vedrà inoltre protagonisti lo stesso Marco Foroni oltre alla giornalista Giulia Mizzoni, volto prima di Sky e poi di Dazn negli ultimi anni. E potrebbe anche non essere finita qui, considerando che il nome forte come telecronista per le gare di Champions su Amazon potrebbe essere Sandro Piccinini, che dopo gli anni di Mediaset è stato protagonista a Sky Calcio Club (la trasmissione di approfondimento della domenica sera sulla pay-tv di Comcast) nelle ultime stagioni. (ANSA).