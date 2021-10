Ansu Fati: "La numero 10 di Messi non mi mette pressione. Vado avanti per la mia strada"

Ansu Fati, giovane stella classe 2002 del Barcellona, ha ereditato la maglia numero 10 che era di Lionel Messi. A margine della conferenza stampa tenutasi all’Auditori 1899 per celebrare il rinnovo con il club catalano fino al 2027 con annessa clausola da 1 miliardo di euro, Ansu Fati ha detto: “Il 10 è il numero indossato da Leo e altri giocatori ma io sono tranquillo, so cosa posso dare alla squadra. Non c'è pressione anche se si dicono tante cose. Nessuno sarà come Leo, Puyol o Xavi, io andrò per la mia strada”.