Ante Rebic è l'Mvp della prima giornata di campionato

Come riportato dai canali ufficiali del Milan, il primo Mvp della stagione votato dai tifosi rossoneri è Ante Rebic. Il calciatore croato ha siglato una doppietta nella vittoria di ieri contro l'Udinese e ha "battuto" la concorrenza di Brahim Diaz e Theo Hernandez, altri candidati. Il club rossonero ha scritto: "Doppietta e primo MVP della stagione: che inizio per Ante!"

