Antonini a MN: "Momento giusto per cambiare, Giampaolo buon allenatore ma non è andata per il meglio"

Luca Antonini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato della scelta del Milan di esonerare Giampaolo al momento della sosta per le Nazionali: "Forse è il momento giusto perché in queste due settimane senza partite si può creare un qualcosa di positivo a Milanello, anche se mancano diversi nazionali. Sul fatto di attuare questa scelta, solo Maldini, Boban e la società sanno se era la soluzione giusta. Sicuramente Giampaolo ha dimostrato di essere un buon allenatore nel corso di questi anni. Evidentemente non è andato tutto per il meglio e il Milan non credeva fosse più il modo giusto per continuare".