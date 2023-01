Antonini: "Il Milan è consapevole della propria qualità, mi dà la sensazione di avere tranquillità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Antonini, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla gara con la Roma: “Sarà una partita difficile, la Roma è una squadra che non gioca bene ma si difende tanto e riparte in contropiede. Il Milan dev’essere organizzato e non lasciare spazio dietro, la Roma ha giocatori votati ai contropiedi. Hanno vinto la scorsa partita così. Il Milan è partito bene a Salerno, mi dà sempre la sensazione di avere la tranquillità di portare a casa il risultato ed è consapevole della propria qualità. Il pubblico è un tutt'uno con la squadra".