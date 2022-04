Antonio Rossi: "Maldini mi disse che Leao era fortissimo e aveva solo bisogno di tempo"

Il pluricampione olimpico di canoa Antonio Rossi, attuale sottosegretario agli eventi sportivi e grande tifoso del Milan. Ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando proprio della lotta scudetto ormai entrata nel vivo. Rossi è partito dall'ultimo scossone in ordine cronologico: "Sono ancora ubriaco di felicità dalla sconfitta dell'Inter a Bologna ma il Milan deve restare concentrato sul ritmo senza guardare l'avversario, come nel mio sport". L'olimpionico ha poi dato qualche consiglio ai ragazzi di Pioli: "Serve il coraggio, lo stringere i denti, il crederci. Restare compatti e uniti". Sul gruppo poi, Rossi ha dichiarato: "Abbiamo dei fuoriclasse come Leao e Pioli è stato bravissimo a far crescere il gruppo. Ognuno dà sempre il massimo. Servirebbe che Zlatan stesse bene, con lui in campo nelle ultime quattro...". Infine Rossi ha speso belle parole per Paolo Maldini: "Un amico. Ha sempre tenuto duro anche nei momenti più difficili, lavorando benissimo. Una volta andai a Milanello e mi parlò di Leao, dicendomi che era fortissimo e aveva solo bisogno di tempo".