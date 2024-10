Aperta dalle 17 la vendita per gli abbonati dei biglietti di Milan-Napoli

Nel turno infrasettimanale valevole per la 10ª giornata di Serie A, San Siro ospiterà la grande sfida tra Milan e Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20.45. I precedenti tra le due squadre sono 175, con 70 vittorie rossonere e 51 successi napoletani, mentre sono 54 i pareggi a completare il conteggio.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 17.00 di venerdì 4 ottobre alle 23.59 di domenica 6 ottobre, gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase CRN: fino a 4 biglietti a partire dalle ore 12.00 di lunedì 7 ottobre.

La fase di vendita libera è subordinata alle determinazioni delle Autorità Competenti: non appena disponibili saranno pubblicate le informazioni in merito.

RESIDENTI CAMPANIA

L'acquisto da parte dei residenti nella regione Campania è vietato con le seguenti eccezioni:

Settore ospiti: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti (Terzo Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata da SSC Napoli.

Altri settori: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente se in possesso di CRN

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 29€ nella fase abbonati e da 39€ nella fase CRN.

CLUB 1899

Se sei un privato, puoi acquistare online i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2024/25. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.