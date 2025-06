Probabile formazione Milan: a centrocampo cambia tutto

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Jimenez Gabbia Pavlovic Bartesaghi

Musah Fofana Loftus-Cheek

Pulisic Gimenez Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Vanderson Gabbia Leoni Cardona

Fofana Ricci Modric

Pulisic Gimenez Leao

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Samuele Ricci sarà un nuovo giocatore del Milan per 25 milioni di euro totali, 23 di base fissa più 2 di bonus. Adesso al ragazzo non resta altro che organizzare il ritorno in Italia, perché attualmente in vacanza, per sottoporsi poi al consueto iter di visite mediche e firme sui contratti che lo legheranno al club rossonero per le prossime stagioni.

Il regista italiano è il secondo acquisto dopo quello di Luka Modric, che sarà ufficializzato solo al termine del Mondiale per Club che lo vede impegnato con la maglia del Real Madrid. Non finirà qui con le manovre a centrocampo, reparto dove c'è maggiore necessità di interventi: il Milan continuerà a insistere per Ardon Jashari, centrocampista 22enne svizzero che gioca nel Club Brugge. Il club belga fa muro, il giocatore ha chiesto di andare via. Igli Tare cercherà di fare leva sulla volontà del giocatore di vestire di rossonero. Non è ancora finita per Granit Xhaka, nonostante il Bayer Leverkusen non intenda privarsi dello svizzero. Anche qui il giocatore spinge per andare a Milano.

Hanno ufficialmente salutato Kyle Walker, Riccardo Sottiil e Joao Felix che torneranno alla base per fine prestito. Lo stesso sarà per Tammy Abraham mentre ancora non è perfezionata la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal, sebbene la trattativa sia ben avviata.