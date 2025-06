Nasce “Milanista Podcast”: la storia rossonera raccontata da Luca Serafini con la conduzione di Pietro Mazzara

MilanNews amplia la propria offerta editoriale e lancia “Milanista Podcast”, una nuova serie audio e video che, per tutta l’estate, accompagnerà i tifosi in un viaggio emozionante attraverso i colori rossoneri. Ogni puntata, condotta dal giornalista Pietro Mazzara con la voce narrante di Luca Serafini, ripercorrerà episodi, personaggi e luoghi simbolo che hanno segnato la storia del Milan e della città di Milano.

TANTI EPISODI

Nuovo episodio ogni martedì e giovedì con prima uscita alle 8:00.



Ep. 01 Dall’oratorio a Rivera, la nascita del tifo rossonero di Serafini - Uscita martedì 1 luglio

La puntata inaugurale è un tuffo negli anni ’60-’70: dalla pallone sbucciato all’oratorio di Piazza Napoli al poster a grandezza naturale di Gianni Rivera che trasformò un bambino in narratore rossonero. Un racconto sincero che intreccia calcio, famiglia e la Milano di ieri.



Ep. 02 Buticchi prova il golpe. L’insurrezione pro Rivera - Uscita giovedì 3 luglio

Nella seconda puntata di Milanista Podcast Luca Serafini rivive la folle stagione 1972-73: trionfo in Coppa delle Coppe, poi scudetto sfumato a Verona, fra retroscena su Rivera, Rocco, Buticchi e la nascente Fossa dei Leoni.



Ep. 03 Il passaggio della torcia. Il saluto a Rocco e la stella agognata- martedì 8 luglio

Dagli alti e bassi post-Rocco al trionfo della Stella ’79: Coppa Italia, Ajax di Cruyff, derby 2-2 sotto il diluvio e il discorso di Rivera che salvò Milan-Bologna. Serafini racconta l’ascesa di Baresi e la corsa scudetto.



Ep. 04 Il toto-nero, gli arresti e la Serie B ascoltata sulla torretta del militare - giovedì 10 luglio

Dal blitz della polizia negli stadi al derby vinto nel Mundialito ’83: Serafini racconta Totonero, doppia Serie B, i prestiti da Inter, l’ascesa di Baresi e il rifiuto alla Juve. Il buio prima dell’epopea Berlusconi.



Ep. 05 Farina “sgama” Castagner. Il retroscena sul sequel di Eccezziunale Veramente - martedì 15 luglio



Ep. 06 Berlusconi, Maurizio Mosca e l’aneddoto del Processo. L’inizio dell’epoca d’oro- giovedì 17 luglio



Ep. 07 Sonetti-Milan, l’aneddoto per il dopo Sacchi e il capolavoro dello scudetto. Come Berlusconi prese Gullit- martedì 22 luglio



Ep. 08 Belgrado, Madrid, Barcellona: cose mai viste nella storia del calcio. Vi racconto quell’intervista con il Presidente alle 3 di notte - giovedì 24 luglio



Ep. 09 La discoteca e la moglie di Gullit. Tokyo, Evani e l’imbucata a bordocampo. Chi è Dil?- martedì 29 luglio



Ep. 10 90 dollari per un hot-dog in Giappone. Capello, il retroscena sui fari di Marsiglia. Il mio “no” all’ufficio stampa del Milan - giovedì 31 luglio



Ep. 11 Cruyff-Stoichkov, le traverse della vigilia e il delirio di Atene. Il rimpianto di Savicevic - martedì 5 agosto



Ep. 12 Zac, Abatantuono e la prima cena in Romagna. L’alleanza con i veterani. I pizzicotti a Bucchi a Perugia - giovedì 7 agosto



Ep. 13 Il blitz per Ancelotti. In contromano con Mosca a Reggio. Costacurta e il rimbrotto a Pirlo. I non detti su Manchester 2003 - martedì 12 agosto



Ep. 14 Istanbul-Atene, i retroscena dall’inferno e dal paradiso - giovedì 14 agosto



Ep. 15 Da Allegri a Allegri: un Milan al Max passando per lo scudetto più bello di sempre - martedì 19 agosto

DOVE ASCOLTARE

“Milanista Podcast” è disponibile gratuitamente su MilanNews.it e Spotify.

“Raccontare il Milan significa raccontare anche Milano: la sua gente, i suoi sogni e la sua storia. In podcast possiamo farlo con semplicità, voce e cuore.”- Luca Serafini