Ordine: "Se non è una rivoluzione al Milan poco ci manca"

Franco Ordine, sulle pagine del Corriere dello Sport, parla così questa mattina della rivoluzione che è in atto al Milan: "Dicono e ripetono in coro, da Tare ad Allegri: 'Non sarà una rivoluzione'. A leggere invece le cronache di calciomercato e i vari intrecci delle trattative imbastite o semplicemente ipotizzate, sembra qualcosa più di un sostanzioso rimpasto rispetto al piano iniziale 'pochi e mirati rintocchi'. Il primo cambiamento di natura contabile è conseguenza diretta della condizione del Milan ‘25-26: senza la Champions persa a causa dell’ottavo posto, con soli campionato e Coppa Italia a disposizione (più la Supercoppa d’Italia a gennaio), deve prepararsi a introiti meno ricchi e a responsabilità maggiori. Di qui la prematura cessione di Reijnders entro il 30 giugno cancellando il meno 25 milioni previsto a bilancio, trasformandolo in un più 40 milioni.

Max ha in testa poche e 'semplici' idee sulla costruzione del nuovo Milan, illustrate con trasparenza dallo stesso Tare: potenziare il centrocampo, puntellare la difesa, aumentare (col secondo centravanti) la potenza di fuoco dell’attacco. Sono partiti Reijnders e Theo Hernandez, è arrivato Modric (anche se per rispetto al Real Madrid l’annuncio è rimasto nel cassetto), si è aggiunto Ricci, altre due candidature sono state individuate (Xhaka e Jashari), mancano all’appello due terzini e nel caso Thiaw accettasse il trasferimento a Como, si punterebbe su Leoni che è un talento da coltivare. Alla fine, se tutti gli obiettivi fossero centrati, ci sarebbero in arrivo a Milanello tra 7 e 9 nuovi calciatori da inserire nel corpaccione del vecchio team. Se non è una rivoluzione autentica poco ci manca".