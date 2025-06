Jovic saluta dopo due stagioni: i suoi numeri in rossonero

Ieri pomeriggio il Milan ha ufficialmente salutato Luka Jovic a cui non sarà rinnovato il contratto dopo due stagioni trascorse con la maglia rossonera: qui il post di saluto del club. L'esperienza di Jovic al Milan era nata all'improvviso, sul gong del calciomercato estivo 2023 quando venne acquistato come vice Giroud dal club rossonero. Le aspettative non erano alte eppure il serbo, negli ultimi due anni, ha sempre saputo ritagliarsi il suo spazio, vivendo di folate improvvise esattamente come quella che lo aveva portato a Milanello.

Nella prima stagione ci mette quasi tutto l'autunno per entrare in condizione fisica e da dicembre in poi si rivela una pedina molto utile nelle gerarchie di Stefano Pioli, risolvendo diverse gare spinose nella seconda parte di stagione: le trasferte a Rennes, Udine e Frosinone per citarne tre. Chiude la stagione con 9 gol in 30 partite. Quest'anno viene dimenticato, complice la pubalgia, da Fonseca per tutta la prima parte dell'anno e da Conceiçao fino a fine gennaio. È da fine marzo, però, che la sua stagione cambia e il serbo diventa all'improvviso titolare del Milan per il finale di annata: 4 gol tra aprile e maggiom, tra cui la doppietta contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia. Saluta con 13 reti in 47 gare complessive.