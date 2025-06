Yamal erede di Messi: nella prossima stagione indosserà la numero 10

Lamine Yamal è pronto a raccogliere una delle eredità più pesanti della storia del Barcellona: il numero 10. Il club catalano aveva pianificato di annunciare ufficialmente il cambio di maglia in occasione del 18° compleanno del giovane talento, fissato per il 13 luglio, giorno in cui entrerà in vigore anche il suo nuovo contratto fino al 2031. Ma l’annuncio potrebbe essere anticipato a martedì 1° luglio, in coincidenza con la definizione del prestito di Ansu Fati al Monaco.

Il passaggio della 10 da Fati a Yamal è ormai cosa fatta. A suggerirlo sono stati anche alcuni indizi social: Lamine ha pubblicato una foto di Diego Maradona con la storica maglia blaugrana e successivamente un post in cui saluta simbolicamente il suo attuale numero 19 con la frase "Il mio numero, la mia storia". A confermare l’investitura è stato anche il padre del giocatore, che su Instagram ha scritto: “Non meriti solo il numero 10. Meriti molto di più”.

Il Barça, intanto, ha già pianificato tutto: mercoledì 2 luglio inizierà la vendita delle nuove divise ufficiali e, con l’annuncio previsto il giorno prima, i tifosi troveranno subito sugli scaffali la maglia con il nome di Lamine Yamal e il leggendario numero 10. Una mossa di marketing strategica, che promette di far registrare numeri importanti sul piano commerciale. A riportarlo è Mundo Deportivo.