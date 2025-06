La Gazzetta in apertura: "Il Milan fa centro. Insiste su Jashari, si avvicina anche Ricci"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il Milan fa centro. Insiste su Jashari, si avvicina anche Ricci". Dopo chiuso da settimane per l'arrivo a zero di Luka Modric, il Diavolo continua la sua rivoluzione a centrocampo ed è vicino a definire anche l'acquisto a titolo definitivo di Samuele Ricci dal Torino per 23 milioni di euro più due di bonus.

Il Milan non si fermerà e continuerà il suo assalto a Ardon Jashari, giovane centrocampista classe 2002 del Club Brugge che sta spingendo per trasferirsi in rossonero. Prima però la società di via Aldo Rossi dovrà chiudere una cessione e l'indiziato principale è Yunus Musah, che qualche settimana fa è stato ad un passo dal Napoli e ora è nel mirino di alcuni club inglesi (Wolverhampton e Nottingham Forest) che sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro.