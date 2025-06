Milan, tra una settimana il raduno a Milanello: Modric e Gimenez gli unici assenti

Tra esattamente una settimana a Milanello ci sarà il classico raduno del Milan che darà di fatto il via ufficialmente alla nuova stagione rossonera. Agli ordini di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico rossonero, ci saranno tutti fin dal primo giorno, a parte Santiago Gimenez, ancora impegnato nella Gold Cup con il suo Messico, e Luka Modric, che dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Diavolo. Entrambi si godranno un po' di vacanze dopo i rispettivi impegni in attesa di unirsi al nuovo gruppo milanista.

Il prossimo 7 luglio a Milanello ci saranno anche tutti coloro che sono rientrati dai prestiti in altre squadra come Yacine Adli, Ismael Bennacer, Lorenzo Colombo, Devis Vazquez, Tommaso Pobega e Alexis Saelemaekers. Durante il ritiro, Allegri valuterà con attenzione ognuno di loro per capire chi potrà essere utile alla causa rossonera e chi invece andrà via.