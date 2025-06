Milan, Jashari preme per trasferirsi a Milano ma c'è ancora distanza con il Club Brugge

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, Ardon Jashari, obiettivo di mercato del Milan, preme per trasferirsi in rossonero, ma per ora la proposta dei rossoneri non si è ancora avvicinata ai 35 milioni di euro garantiti chiesti dal Club Brugge. Attenzione poi anche alla concorrenza del Borussia Dortmund, da tempo sulle tracce del centrocampista svizzero e che ha una grande disponibilità economica dopo aver venduto Gittens al Chelsea per 65 milioni di euro.

Questi i numeri stagionali di Jashari con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6