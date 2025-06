Mercato Milan, CorSera: "Allegri aspetta rinforzi in mediana: Ricci è vicino, interessa Jashari"

"Allegri aspetta rinforzi in mediana: Ricci è vicino, interessa Jashari": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che la priorità del Milan sul mercato è rinforzare il centrocampo che cambierà parecchio rispetto all'ultima stagione. Reijnders è già stato ceduto al Manchester City, Musah resta in uscita. A Fofana, Loftus-Cheek e Bondo, si aggiungeranno altri due innesti oltre a Modric.

Il Diavolo è vicino a Samuele Ricci, per il quale il Torino chiede 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il ds milanista Igli Tare proseguirà poi il suo pressing sul Cub Brugge per Ardon Jashari, anche se la trattativa non è semplice sia perchè per ora il Milan non si è ancora avvicinata ai 35 milioni di euro garantiti chiesti dai belgi, sia perchè c'è la concorrenza del Borussia Dortmund che ha appena venduto Gittens al Chelsea per 65 milioni.