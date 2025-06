Tuttosport sul mercato del Milan: "Pressing su Jashari, però attenzione al Dortmund"

vedi letture

In merito alle prossime mosse del Milan sul mercato, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Pressing su Jashari, però attenzione al Dortmund". Chiuso l'arrivo a zero di Luka Modric da settimane e vicino alla definizione anche di quello di Samuele Ricci dal Torino per 23 milioni di euro più due milioni di bonus, i rossoneri sono ora al lavoro per convincere il Club Brugge a cedere Ardon Jashari, centrocampista classe 2002. Il Diavolo è in pressing e nelle scorse ore ha rilanciato la sua offerta arrivando a mettere sul piatto 30 milioni di euro più bonus. La richiesta dei belgi è sempre di 40 milioni, ma la sensazione è che a 35 milioni più bonus si può chiudere.

Attenzione però alla concorrenza del Borussia Dortmund che da tempo segue Jashari con grande interesse. I tedeschi sembravano essersi tolti dalla corsa, ma ora potrebbero tornare alla carica visto che stanno per vendere l'esterno Gittens al Chelsea e incasseranno ben 65 milioni di euro.