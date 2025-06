Il CorSport in prima pagina: "Milan, Jashari dopo Ricci"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio stamattina anche per il mercato del Milan, che proprio oggi dovrebbe chiudere l'affare Ricci con il Torino: ai granata infatti andranno 23 milioni più 2 di bonus per il centrocampista, che non sarà l'unico rinforzo per il reparto mediano di Max Allegri. Il Diavolo infatti attende sempre Luka Modric e continua il dialogo con il Club Brugge per Ardon Jashari. Questo il titolo del quotidiano romano: "Milan, Jashari dopo Ricci".

Questi i numeri stagionali di Ricci con la maglia del Torino:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 36

MINUTI IN CAMPO: 2959'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 9

ESPULSIONI: 1