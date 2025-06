Milan a caccia di un attaccante. Tuttosport: "Bomber: Tare punta sull'effetto domino"

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. "Bomber: Tare punta sull'effetto domino" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che presto potrebbe partire un giro di attaccanti importante e il Diavolo dovrà essere bravo a non farsi trovare impreparato, sfruttando qualche buona opportunità che verrà fuori. Sono tanti i nomi che vengono accostati al Milan: da Retegui a Nunez, da Vlahovic a Hojlund.

Durante l'incontro con la stampa a Casa Milan di qualche giorno fa, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud. Stiamo valutando sia in Italia che fuori dall’Italia: è una questione di caratteristiche e per il gioco della nostra squadra è fondamentale. Deve essere un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle che ha Gimenez che non è un centravanti alla Giroud: dobbiamo essere bravi a completare queste due cose insieme”.