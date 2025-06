QS: "Ricci e Modric, il nuovo Milan parte dal centro. Ma per la punta si complicano tutte le piste"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Ricci e Modric, il nuovo Milan parte dal centro. Ma per la punta si complicano tutte le piste". Dopo Luka Modric, che verrà ufficializzato dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid, i rossoneri sono ad un passo dal definire anche l'arrivo a Milanello di Samuele Ricci dal Torino. Ma il mercato del Diavolo in mezzo al campo non finirà qui visto che l'obiettivo è regalare a Max Allegri anche Ardon Jashari, giovane gioiellino classe 2002 del Club Brugge.

Il club di via Aldo Rossi è poi alla ricerca anche un nuovo attaccante. Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Milan, ma sono tutte piste piuttosto complicate: Gyokeres, per esempio, sembra essere solo un sogno proibito visto che la sua priorità è l'Arsenal, così come non sarà facile strappare Retegui all'Atalanta.