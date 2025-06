Milan, il 3 luglio verrà svelato il nuovo Away Kit per la stagione 2025-2026

Il nuovo Away Kit PUMA x AC MILAN per la stagione 2025/26 - design rinnovato, con la grinta e l'identità rossonera di sempre - sarà svelato ufficialmente il 3 luglio e debutterà in campo il 23 luglio, durante il match amichevole contro l'Arsenal a Singapore, nel corso del tour estivo.

Da oggi, la maglia è disponibile in pre-order, in esclusiva sullo Store Online Ufficiale del Club.

Se sei a Milano, puoi già scoprirla in anteprima presso La Bottega del Diavolo, in via Dante 12.

E per tutti i membri Rossoneri Rewards, la personalizzazione è inclusa con l'acquisto in pre-order: un'occasione unica per rendere la maglia davvero tua.