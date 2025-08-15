Camarda partirà dalla panchina nella prima partita ufficiale del Lecce

Solo panchina per Francesco Camarda nella prima partita ufficiale del Lecce stagione 2025/26. I salentini alle 20.45 scenderanno in campo contro la Juve Stabia per il primo turno di Coppa Italia. Spazio al montenegrino Krstovic dal primo minuto. Ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà la vincente di Milan-Bari.

Camarda, 17 anni, si è trasferito questa estate al Lecce a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione. Contestualmente il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.