MN - Flop Hojlund al Man United. Wheeler: "Old Trafford descritto come cimitero per giocatori"

Arrivati i rinforzi in difesa e centrocampo, è tempo di rinforzare l'attacco. E Rasmus Hojlund è un obiettivo forte. Il collega del Daily Mail, Chris Wheeler, ci ha parlato delle difficoltà del danese nelle ultime due stagioni con i Red Devils. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Da anni molti giocatori del Manchester United, anche campioni certificati, falliscono. Come si spiega?

"Old Trafford è stato descritto come un cimitero per i giocatori ed è facile capire perché la gente lo dica. Il club, la squadra, le aspettative, i problemi del club, sembrano trascinarli verso il basso. È un ciclo perpetuo di guai. Questi giocatori – e allenatori – non possono essere tutti cattivi. C'è una cultura del fallimento allo United da tempo, che si estende dai vertici alla base del club.

