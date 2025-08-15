Coppa Italia al via, Lorenzo Colombo subito titolare col Genoa

di Gaetano Mocciaro

Subito titolare Lorenzo Colombo questa sera col Genoa nella sfida di Coppa Italia contro il Vicenza, valida per il primo turno e che si gioca a Marassi alle 21.15.

23 anni, l'attaccante è ancora formalmente un giocatore del Milan. Il giocatore è stato ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, al Genoa.
 