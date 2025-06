Inter su Leoni: pronti 30 milioni per battere la concorrenza del Milan

L'Inter non si ferma a Ange-Yoan Bonny e studia le mosse per soffiare al Parma anche Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che tanto bene ha fatto nella sua prima annata in Serie A. La notizia è sottolineata oggi nell'apertura della prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Inter, ora Leoni - titola la rosea -. Dopo Bonny vuole il difensore del Parma. Marotta ha pronti 30 milioni per vincere il derby col Milan. Alle 21 nerazzurri col Fluminense per un posto nei quarti del Mondiale". Competizione in cui sarà impegnata domani anche la Juventus, chiamata a sfidare il Real Madrid dall'altra parte del tabellone: "Chi ferma i mostri", sintetizza il quotidiano.

Di spalla si parla invece del mercato di Milan e Napoli. I rossoneri lavorano per rinforzare il centrocampo con il doppio colpo Ardon Jashari e Samuele Ricci, in arrivo dal Torino per circa 25 milioni di euro (23 di parte fissa, ai quali sono da aggiungere altri 2 milioni sotto forma di bonus): "Il Milan fa centro. Insiste su Jashari, si avvicina anche Ricci", i titolo scelto. Il Napoli invece affonda con l'Udinese per arrivare a Lorenzo Lucca e regalare un nuovo bomber a Conte: "Il Napoli fa Lucca. De Laurentiis scende in campo per l'attaccante".