Il saluto dell'Empoli a Vasquez e Colombo che tornano al Milan dopo il prestito

vedi letture

>L'Empoli, attraverso Instagram, ha voluto salutare tutti quei giocatori che non continueranno la loro carriera nel club toscano, tra cui anche il portiere Devis Vasquez e l'attaccante Lorenzo Colombo che rientreranno al Milan dopo aver giocato in prestito per un anno nella società del presidente Corsi: "Grazie ragazzi per aver indossato la nostra maglia, in bocca al lupo per il vostro futuro".