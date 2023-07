Aperta la fase di Waiting List per gli abbonamenti al Milan 2024-2025

MilanNews.it

Ieri alle 12 si è chiusa la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2014 del Milan. Contestualmente per tutti i tifosi che non sono riusciti a sottoscrivere l'abbonamento 2023/24 sarà aperta la Waiting List per la stagione 24/25. Per iscriversi, sarà sufficiente inserire i propri dati nel form disponibile sul sito abbonamenti.acmilan.com. Gli iscritti avranno la possibilità di abbonarsi alla stagione 2024/25, approfittando di una fase di vendita dedicata.