Appendicite acuta per Loftus-Cheek nella notte: sarà operato

vedi letture

Incredibile sfortuna per Ruben Loftus-Cheek che salterà la partita contro il Napoli in programma questa sera alle 20.45. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Nella giornata di oggi Ruben sarà sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dell’appendice.

Il calciatore inglese era tornato dopo un lunghissimo periodo di assenza nell'ultima gara prima della sosta contro il Como e aveva lavorato bene a Milanello durante la sosta, tanto da meritarsi le parole di elogio di mister Sergio Conceicao che oggi era pronto a schierarlo titolare da trequartista. Un nuovo stop per un ragazzo che sta vivendo l'ennesima stagione travagliata a livello fisico.

di Antonio Vitiello