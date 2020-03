Aquilani: "Milan squadra più forte con cui ho giocato come anno singolo"

Alberto Aquilani, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sull'esperienza al Milan nel 2011/12: "E' stata una esperienza incredibile, forse la squadra più forte che ho giocato negli anni singoli. Rimpianti per uno scudetto perso in maniera incredibile e per un infortunio grave che mi ha impedito di chiudere la stagione come avrei voluto, ma i ricordi sono belli".