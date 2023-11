Arbitra Marchetti, un solo precedente con il Diavolo: Milan-Udinese con il gol di mano di Udogie

E' stato designato Matteo Marchetti per il match di sabato sera del Milan contro il Frosinone, valido per la 14^ giornata di Serie A. Il fischietto di Ostia Lido ha un solo precedente con il Diavolo, purtroppo per nulla positivo: stiamo parlando di Milan-Udinese del 25 febbraio 2022, in cui al 66' ha convalidato un gol di mano di Udogie.

Quell'episodio creò parecchie polemiche e scatenò anche la rabbia di Stefano Pioli che nel post-partite disse a DAZN: "Non è dubbio, è fallo di mano evidente. Il giocatore dell’Udinese fa gol di mano. Che non l’abbia visto il VAR è difficile, è un errore grave che ha deciso il risultato finale. Che non abbiamo fatto una prestazione eccezionale è altrettanto vero ma questo era un gol da annullare, così come c’era il vantaggio su Messias non dato nel primo tempo. E continuerò a ripetere che non si possono giocare 45 minuti di gioco effettivo. La responsabilità è di chi dirige la gara. Pensiamo a fare meglio perché ne abbiamo la possibilità, questo è sicuro. Ditemi quando avete visto i miei giocatori così nervosi, sono stati sempre molto corretti e molto sportivi, anche oggi, ma erano nervosi perché hanno visto situazioni in campo che non erano piacevoli”.

Ancora sul gol di Udogie: “Ha fatto gol di mano. E ripeto, il VAR c’è per evitare questi errori. Non va bene, dopo poi chiaramente noi pensiamo a migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta. Non mi allineo a nessuno, dico le cose per noi e non è la prima volta che ci succede un episodio così chiaro e così netto perché il gol è segnato con la mano”.