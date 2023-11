Arijon Ibrahimovic: "Frosinone è famiglia. Vorrei conoscere Zlatan"

vedi letture

Arijon Ibrahimovic al Corriere dello Sport: "Frosinone è famiglia. Vorrei conoscere Zlatan". L'attaccante classe 2005 arrivato dal Bayern Monaco in estate, autore di 2 gol (uno in Coppa e uno in campionato) ha parlato del suo approdo in Ciociaria: "Cercavo una squadra per giocare, ho capito dai primi colloqui con il direttore Angelozzi e il tecnico Di Francesco che questo poteva essere il posto giusto". Arijon ha un cognome pesante ma anche personalità da vendere: "Per me è il mio cognome, quello della mia famiglia, che effetto può fare?? Poi lo so che nel calcio Ibrahimovic è l’altro, ci giocavano tanto anche in Germania su questo.

E ho già detto che Zlatan è stato uno dei miei modelli, come CR7. Ma non lo ho mai conosciuto. Mi piacerebbe tanto incontrarlo e stringergli la mano. Magari succede contro il Milan. Sempre se il mister mi fa giocare".