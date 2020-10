Intervenuto a Sportitalia, Salvatore Aronica è tornato sulla manata di Ibra in un lontano Milan-Napoli: "Nulla da dirgli - scherza il tecnico - perché è un campione straordinario che fa ancora la differenza. Io so di essere stato un difensore un po' cattivello, ma sono cose che nel calcio ci stanno. Con il Var sarebbe più difficile per i difensori di un tempo".