Arrivato per quasi 9 milioni, Krunic se ne va per la metà dal Milan con 139 presenze e 1 Scudetto

vedi letture

S'è conclusa l'avventura al Milan di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco ieri pomeriggio è sbarcato a Istanbul ed è diventato un nuovo calciatore del Fenerbahce, società che ha definito il suo acquisto dal club rossonero per cinque milioni di euro più bonus.

Nel giorno del suo addio, 'MilanNews' ha brevemente tratteggiato l'avventura in rossonero di Krunic, calciatore che fu acquistato dall'Empoli nell'estate 2019 per 8.6 milioni di euro: "Con la maglia del Milan Rade Krunic ha collezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, uno in Champions League, uno in Serie A ed uno in Europa League, vincendo da protagonista anche lo scudetto nel 2022.

L'ultima partita ufficiale giocata da Krunic con la maglia rossonera risale allo scorso 28 novembre, quando la formazione di Stefano Pioli uscì sconfitta dalla sfida di San Siro di Champions League contro il Borussia Dortmund. Da allora, il bosniaco non ha più messo piede in campo.